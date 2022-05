Vereador Vagner Fan visita a Escola Cívico Militar e busca solução para problemas enfrentados

O Vereador Vagner Fan realizou visita a Escola Cívico Militar Oswaldo Aranha, acompanhado do monitor responsável SGT Acosta. A escola está com muitas dificuldades para dar andamento as suas atividades, haja vista, a falta de uniformes dos alunos e de monitores. Entendendo todas as dificuldades e entraves o Vereador Vagner Fan fará encaminhamentos oficiais com o objetivo de solucionar estas demandas e impasses burocráticos

O vereador Fan ressalta: “É de ser suma importância auxiliarmos e darmos os devidos encaminhamentos para auxiliar nessas demandas, farei tudo que estiver ao meu alcance para o prosseguimento do projeto”.

O SAMU MENTAL de Alegrete serve de referência para a capital Porto Alegre e para a cidade São Francisco de Assis

O Vereador Vagner Fan recebeu em seu gabinete o Deputado Estadual Elizandro Sabino, a Vereadora de Porto Alegre Tanise Sabino e Vice-prefeito de São Francisco de Assis Jeremias Izaguirre, o motivo foi conhecer o SAMU MENTAL, um programa pioneiro e de muito sucesso implantado em Alegrete.



A ideia é entender como tudo funciona e quem sabe implantar este tipo de ação na capital e na cidade de São Francisco de Assis.



O vereador Vagner Fan desde o início foi um grande incentivador e apoiador do SAMU MENTAL e está orgulhoso com a repercussão: “Fico muito feliz de fazer parte desde o início do SAMU MENTAL e parabenizo os coordenadores responsáveis Nádia Mileto e Claudiomiro Oliveira que se dedicam diariamente para oferecer o melhor serviço a comunidade alegretense. Nossa cidade está de parabéns e que este modelo sirva de modelo a toda terra!”