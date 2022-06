Vereador visita prédios públicos e constata sérios problemas de goteiras

Share on Email

O vereador João Monteiro ( PP) visitou prédios públicos a semana passada para verificar a situação de estrutural das edificações.

Ele relata que esteve no Centro Cultural, um dos principais prédios de palco de evento e cultura de Alegrete e viu que a situação de goteiras continua igual. Com a chuva mais forte, a situação fica ainda mais evidente.

Centro Cultural

É lamentável ver o piso do palco encharcado e apodrecendo, assim como as poltronas do auditório em péssimo estado, diz o vereador.

piso do Centro Cultural

Ele ainda visitou o CAPS AD e CAPs II e também verificou situações de goteiras em salas desses prédios.

-A nossa função é fiscalizar para que os prédios e serviços públicos sejam oferecidos com qualidade à população, atesta João Monteiro.

Em relação a situação dos CAPS a Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, diz que tem projetos para troca de telhado e estão no aguardo de emenda. Assim que tiver o recurso haverá licitação de uma empresa para fazer a obra. Explicou que se não tiver emenda impositva a Prefeitura tem recurso.