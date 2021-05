Vereadores Anilton e Bocão inspecionam condições das escolas para volta das aulas presenciais em Alegrete

Compartilhe















A volta das aulas presenciais nas escolas da Rede Municipal no dia 17 para os alunos da educação infantil, 1º e 2º anos foi marcada praticamente apenas pela presença das equipes diretivas nas escolas.

Quanto aos EPIs a constatação é de que o material, especialmente máscaras, deixam muito a desejam na qualidade. Há também necessidade de readequação no quesito ventilação, dentro outras questões.

Os vereadores Anilton Oliveira (PT) e Fábio Perez (PP) passaram o dia em contato com as escolas vendo a situação de cada local.

De acordo com o que verificaram com as direções das escolas, a grande maioria dos pais não autorizou o retorno dos filhos que vão continuar com as aulas remotas, visto que os professores e os demais servidores das escolas não foram vacinados.

Oliveira relata que o retorno foi pífio e menos de 10% do pais autorizaram o retorno dos filhos.

– Os pais não querem, por enquanto, expor seus filhos pelo que deu para perceber, principalmente os pequenos, mesmo as escolas tendo os EPis, destacou o Vereador.

O retorno seria, inicialmente, um dia presencial e nos demais as aulas continuariam online

Eles também querem saber como será a questão da merenda escolar em cada educandário.