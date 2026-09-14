Vereadores aprovam medidas para modernizar e facilitar acesso às leis municipais

A Câmara de Alegrete aprovou, durante a 50ª Sessão Ordinária, realizada na última quinta-feira (10), o Projeto de Lei nº 0059/2026, de autoria do vereador João Monteiro. A proposta institui a Política Municipal de Revisão, Simplificação, Acessibilidade e Consolidação da Legislação Municipal.

De acordo com a justificativa do projeto, a iniciativa busca facilitar o acesso da população às normas municipais, organizar a legislação vigente e reduzir conflitos entre leis que estejam desatualizadas, incompatíveis ou que tenham perdido sua aplicação prática.A política prevê a organização sistemática das leis e demais atos normativos, a consolidação de normas relacionadas em textos únicos e a revogação expressa de legislações consideradas obsoletas ou tacitamente revogadas.

Mais organização e acesso à legislação

Entre os objetivos estabelecidos pela nova política estão a simplificação da legislação para facilitar sua compreensão, o fortalecimento da transparência pública e da segurança jurídica e a melhoria do acesso às normas por cidadãos, servidores públicos, advogados, empresas e demais operadores do Direito.

O projeto define consolidação legislativa como a reunião organizada de leis e outros atos normativos em um arquivo único, sem alteração do conteúdo material das normas. Já a revisão normativa deverá analisar a legislação em vigor para identificar regras desatualizadas, incompatíveis ou sem eficácia prática.A simplificação legislativa, por sua vez, busca tornar as normas municipais mais claras, acessíveis e organizadas.

Executivo e Legislativo deverão atuar em conjunto

A legislação aprovada estabelece que os Poderes Executivo e Legislativo deverão promover, de forma conjunta, programas permanentes de revisão, atualização e consolidação das normas municipais.

Os trabalhos poderão resultar na elaboração de projetos de lei de consolidação temática, na criação de compilações oficiais, na revogação expressa de normas sem vigência prática e na organização digital da legislação.

A proposta também deixa claro que o processo de consolidação não poderá alterar direitos, obrigações ou penalidades previstas nas leis vigentes, nem modificar o alcance das normas ou criar novas regras sem o devido processo legislativo.

Serão permitidas apenas adequações formais, redacionais, de técnica legislativa e atualização de terminologias, respeitando os procedimentos legais correspondentes.

Legislação poderá ser reunida em plataforma digital

Outro ponto previsto no projeto é a disponibilização, pelo Poder Executivo, de um sistema eletrônico oficial para consulta pública da legislação consolidada do Município. A plataforma deverá reunir as leis municipais vigentes, decretos regulamentares e normas organizadas por tema, além de apresentar o histórico das alterações legislativas e indicar expressamente as normas que tenham sido revogadas.

Para auxiliar nesse trabalho, o Município poderá contratar empresas ou organizações especializadas ou criar grupos técnicos, comissões especiais ou núcleos permanentes de revisão normativa. Entre as atribuições desses grupos estarão a identificação de normas incompatíveis, tacitamente revogadas ou sem aplicação prática, a sugestão de revogações e a atualização técnica da redação legislativa.

Acessibilidade também está prevista

A nova política inclui medidas voltadas à acessibilidade da informação pública. Conforme o texto aprovado, o Poder Executivo deverá observar as exigências legais de acessibilidade e poderá contratar empresa especializada para disponibilizar a legislação em formatos como áudio e Libras. A medida busca ampliar o acesso às normas municipais por pessoas cegas ou com baixa visão e pela comunidade surda.

A Câmara Municipal também poderá realizar audiências públicas, consultas técnicas e parcerias com universidades, órgãos públicos e entidades da sociedade civil para contribuir com o processo de consolidação da legislação.

O projeto prevê que as despesas decorrentes da execução da lei serão custeadas por dotações orçamentárias próprias, inclusive as já existentes. A regulamentação ficará a cargo do Poder Executivo, no que couber.

Com a aprovação, a iniciativa passa a estabelecer uma política permanente voltada à organização, atualização, simplificação e ampliação do acesso à legislação municipal de Alegrete.