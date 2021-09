Vereadores aprovam projeto que institui o Programa Municipal de Microcrédito

A Câmara em sua sessão ordinária de segunda-feira (27), aprovou o projeto de lei ordinária de número 0033/2021, da prefeitura, que institui no Município o Programa Municipal de Microcrédito Produtivo e Orientado e dá outras providências.

Após ampla discussão sobre o assunto, com a participação na tribuna de oito vereadores, os legisladores foram unânimes em aprovar o projeto.

O vereador Anilton Oliveira/PT, explicou do porque de seu pedido de vista do projeto na sessão do dia 16 último, realizada no CTG Vaqueanos, porque justamente queria dar mais visibilidade ao tema. Que examinando o projeto, não viu a necessidade de nenhuma emenda exatamente pela similaridade com sua indicação sobre o assunto que havia encaminhado a prefeitura.

“Louvável a iniciativa do Executivo em mandar um projeto que atende a uma classe que vem enfrentando sérias dificuldades em função da pandemia”, declarou o vereador Vagner Fan.

Já o vereador Cléo Trindade, líder do governo, resumiu que abrir crédito é importante, pois a prefeitura vem ao encontro de quem está recomeçando e precisa de uma alavancada.

Posição também favorável do vereador Jaime Duarte/Republicanos, citando do quão difícil conseguir crédito e que esse projeto foi também bandeira de sua campanha.

O vereador Itamar Rodriguez/Progressistas, também cumprimentou pelo projeto, mas que gostaria de ver a implantação de um fundo municipal de microcrédito, para que também possam ser atendidos aqueles que estão com o CNPJ negativado e consigam o acesso ao microcrédito de R$ 1 mil, R$ 2 mil ou R$ 5 mil.

O progressista, vereador Fábio Perez Bocão parabenizou a secretária Carol Figueiredo que vem realizando um trabalho na raça e disse que votaria a favor porque as coisas boas devem ser enaltecidas.

Já o líder da bancada do MDB na Câmara, vereador João Leivas, enfatizou que o projeto vem ao encontro das necessidades da sociedade. Parabenizou o Executivo, através da secretária Carol, por este olhar em favor do empreendedor que sofreu as maiores adversidades ao longo desse período pandêmico.

Em sua fala, o vereador João Monteiro/Progressistas, chamou a atenção para o que diz o projeto, microcrédito orientado e o que vai ter de envolvimento, mas que se tenha também informações, gráficos, estatísticas, para que amanhã, possamos saber o que foi disponibilizado, onde foi incentivado e tudo mais, observou.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, acompanhou a votação desde a primeira hora o trabalho dos vereadores. Atenta, ela observou a discussão do projeto da prefeitura sobre microcrédito orientado e a votação favorável. Classificou como um importante avanço da Câmara em favor do desenvolvimento econômico, especialmente dos microempreendedores que poderão alavancar suas atividades”, completou.

Foto e Fonte: assessoria de comunicação da CMA