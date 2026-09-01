Vereadores aprovam rastreamento de sinais de autismo e adiam decisão sobre câmeras corporais na Guarda

A Câmara Municipal de Alegrete analisou, na noite desta segunda-feira (31), uma pauta que reuniu temas de impacto direto em áreas como saúde, segurança pública e proteção animal. Entre as matérias discutidas pelos vereadores estavam um projeto que estabelece a aplicação obrigatória de instrumento de triagem para identificar precocemente sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede pública municipal, um veto do Poder Executivo à proposta que prevê o uso obrigatório de câmeras corporais pelos agentes da Guarda Civil Municipal, além de alterações na legislação que regulamenta o Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar dos Animais. O projeto relacionado ao autismo foi aprovado por unanimidade, enquanto as demais matérias tiveram a análise adiada após pedidos apresentados durante a sessão.

De autoria da vereadora Patty Bronze, o Projeto de Lei nº 0032/2026, que institui a aplicação obrigatória de instrumento de triagem para o rastreamento precoce de sinais do Transtorno do Espectro Autista na rede pública municipal, foi a principal matéria aprovada pelos vereadores. A proposta tem como foco ampliar a identificação de possíveis sinais do transtorno ainda na primeira infância, etapa considerada fundamental para que crianças possam ser encaminhadas para avaliação e, quando necessário, acompanhamento especializado. Segundo a autora, a medida também busca aproximar as áreas de saúde, educação e assistência social, criando uma atuação mais integrada do poder público e fortalecendo uma abordagem preventiva e humanizada no atendimento às crianças. O projeto recebeu o apoio unânime dos vereadores.

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Outro tema de relevância na pauta foi o veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 0002/2026, que estabelece a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais pelos agentes da Guarda Civil Municipal de Alegrete. Na justificativa apresentada para o veto, o Executivo sustenta que a proposta apresenta vício de iniciativa, por tratar, segundo o governo municipal, de matéria cuja iniciativa legislativa seria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. O assunto foi levado à discussão no plenário, mas não teve uma decisão definitiva nesta segunda-feira. Os vereadores aprovaram um pedido de vistas, o que permitirá uma nova análise do veto antes que ele volte à apreciação do Legislativo.

Também ficou para uma nova avaliação a proposta do Executivo que altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.301/2014, responsável por regulamentar o Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar dos Animais. O Projeto de Lei nº 0040/2026 pretende adequar a legislação municipal às diretrizes estaduais relacionadas à organização e ao funcionamento dos Conselhos Municipais de Bem-Estar Animal. Entre as mudanças previstas está a vinculação do conselho à Secretaria Municipal de Saúde. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CLJRF), no entanto, foi contrário à proposta. Durante a discussão, o relator apontou a necessidade de ajustes no texto, principalmente na definição das competências do conselho. Diante dos questionamentos, foi aprovado pedido de vistas ao parecer, adiando uma decisão sobre a matéria.

As regras para a concessão do Título de Cidadão Alegretense também permaneceram sem uma decisão definitiva. Os vereadores analisaram emendas ao Projeto de Decreto Legislativo nº 0025/2025, que estabelece critérios, limites e procedimentos para a concessão da homenagem e prevê a revogação do Decreto Legislativo nº 69, de 3 de janeiro de 1975. A discussão acabou interrompida após a aprovação de um pedido de adiamento da votação das emendas por três sessões. Com isso, o texto deverá retornar ao plenário posteriormente para que os vereadores possam deliberar sobre as alterações propostas.

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A sessão também marcou o encerramento das atividades ordinárias do Legislativo municipal no mês de agosto. A próxima reunião está prevista para quinta-feira (3), às 9h.

Entre os assuntos analisados nesta segunda-feira, o projeto voltado à identificação precoce de sinais do autismo foi o único a avançar para uma aprovação definitiva. As demais matérias permanecem no processo legislativo e deverão voltar ao plenário após o cumprimento das etapas de análise determinadas pelos próprios vereadores.

Fonte: Assessoria da Câmara de Vereadores