Vereadores buscam parceria para mapeamento das Diversidades

Aproveitando a agenda junto ao Governo do Estado, onde foi assinado o Decreto que criou a Rede Estadual de Proteção à População LGBTQIA+, os vereadores João Monteiro e Firmina Soares visitaram o Programa de Pós graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Feevale.

Na instituição, os dois vereadores de Alegrete foram recebidos pela Coordenadora do Programa Professora Doutora Rosemari Lorenz Martins, em busca de parceria para o mapeamento dos nichos e Diversidade em Alegrete para além da comunidade LGBTQIA+.

Vereadores visitaram a universidade e conversaram sobre diversidade

Segundo estudo, o referido mapeamento seria capaz de refletir População negra, indígenas, pessoas com deficiência e outros segmentos que ainda estão à margem social.

A ideia se deu após o Governo do Estado disponibilizar o edital para o mapeamento do território gaúcho e, os edis vislumbraram a importância dos dados no âmbito municipal.

Para o vereador João Monteiro, que é oriundo do PPG Diversidade e Inclusão, onde fez seu doutorado, não haveria melhor espaço para tal proposição contando com a expertise de quem tão bem trabalha com pesquisas voltadas à essas temáticas.

Já a Vereadora Firmina Soares (Fuca), por sua vez registra que é de suma importância conhecermos as populações e suas variantes para agirmos pontualmente para políticas públicas adequadas.

Foto e Fonte: assessoria CMA