Vereadores de Alegrete aprovam Moção de Apoio para criação de Delegacia de Combate ao Abigeato no município

Na sessão ordinária da segunda-feira(5), da Câmara, no período da Ordem do Dia, foi aprovada moção endereçada ao Delegado regional Valeriano Garcia Neto, em prol da instalação em Alegrete de uma Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato.

De autoria da vereadora Firmina Martins Soares/PDT, a moção busca a adesão dos ruralistas de Alegrete e da região pelo fato de que, uma vez criada, esta delegacia, conforme disse a vereadora proponente, vai reforçar a segurança dos produtores rurais e implicará em maior efetivo para a Polícia Civil.



Seis vereadores se manifestaram em apoio à Moção da vereadora Firmina. O vereador Fábio Bocão/Progressistas foi taxativo em afirmar que a sociedade apoia em razão do aumento dos crimes de abigeato na região. Parabenizou o trabalho que o delegado Valeriano vem fazendo. Que o Município também dê ajuda à Polícia e concitou aos empresários a também se somarem.

O vereador Itamar Rodriguez/Progressistas, ao dizer que é favorável à Moção, citou o compromisso do Poder Público com segurança, saúde e educação. Lembrou que não basta apenas a criação da especializada que dê atenção ao abigeato se não houver o aumento de efetivo e aí entra a participação do Estado, fazendo concurso e ampliando suas forças.

O Vereador Cléo Trindade/MDB Parabenizou a vereadora pela Moção de Apoio e disse que é uma batalha que vem sendo travada há muito tempo na Casa. É uma questão de segurança, pontuou. A criação da Delegacia significa aumento de efetivo para a Polícia Civil e Brigada Militar.

O vereador lamentou que a Brigada Militar não tenha mais sua equipe rural atuante nem tampouco o seu canil que executava importante missão. Por isso reforçou que é preciso continuar a luta pela transformação do Esquadrão em Batalhão

Já o Vereador João Leivas/MDB destacou a feliz ideia da presidente Firmina em trazer o tema para a Câmara. Alegrete, com sua extensão territorial e a atividade principal que é a atividade primária, com destaque para a criação de gado, apresenta muitos casos de abigeato, por isso é válida a iniciativa para combater esse tipo de crime, enfatizou.

O Vereador Bispo Ênio Bastos/Progressistas se mostrou favorável à Moção, que considerou uma iniciativa excelente. O Município é grande em extensão territorial, a economia depende muito do campo, uma especializada para combater o abigeato é de suma importância, afirmou.

A autora Firmina Soares reforçou que a delegacia especializada vai ser estruturada para atender no combate ao abigeato em Alegrete e região. A luta é no sentido de que, no mais breve espaço de tempo possível a delegacia de repressão aos crimes rurais e abigeato possa estar em funcionamento. E que com a sua instalação se faz necessário o aumento do efetivo da Polícia Civil na região para uma melhor segurança no campo. . A moção foi aprovada por unanimidade.



Júlio Cesar Santos Foto e Fonte: Assessoria Comunicação da CMA