Vereadores de Alegrete manifestam apoio ao Projeto de Lei sobre educação bilíngue de surdos

Compartilhe















O plenário da Câmara aprovou, na sessão ordinária de segunda-feira (7), Moção de Apoio de número 0038/2021, com a assinatura de todos os 15 vereadores, a ser encaminhada ao deputado Arthur Lira/Progressistas – Presidente da Câmara dos Deputados, com cópia a todos Deputados, manifestando total e irrestrito apoio ao Projeto de Lei 4909/2020, aprovado no Senado, que inclui mecanismos de qualificação a LDB, a educação bilíngue.

O projeto dispõe sobre a educação bilíngue de surdos, modalidade de educação escolar oferecida em Libras, como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, para educandos com deficiências auditivas.

A iniciativa foi do Senador Flávio Arns/PODEMOS-PR, a ementa altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação, para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos

Em Alegrete, dois vereadores se manifestaram sobre o assunto. O vereador João Monteiro/PP, focou na luta pela igualdade e direitos por uma real educação para a comunidade surda. Afirmou também que todos os mecanismos já deveriam estar implementados. Pediu que a comunidade apoie. Já o vereador Cléo Trindade/PMDB parabenizou a Casa pela atitude em favor da inclusão social que é importante, completou.

Júlio Cesar Santos Fonte e Foto: Assessoria CMA