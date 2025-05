Vereadores de Alegrete realizam ação pelo Dia Internacional contra Homofobia

Share on Email

O trabalho teve apoio do Gabinete do Vereador José Rubens Pillar com a participação de professora de Libras Josie Pillar.

Conforme Monteiro, o objetivo foi fazer reflexões sobre a data, troca de experiências e informações; oitiva e encaminhamento de demandas; orientação quanto a procedimentos administrativos e judiciais relativo a adequação de documentos; recebimentos de sugestão e panfletagem de divulgação do IV Encontro Regional de Reflexão da cidadania LGBT QUIA+; informação e organização para proposta de parada municipal para conferência municipal; proposta de constituição de conselho municipal e de associação.

A psicóloga Eliane Brocker colabora dizendo que nesse dia é necessário que possamos lembrar que cada indivíduo é único e as diferenças devem ser respeitadas acima de tudo. -Devemos lutar por um mundo em que a comunidade LGBT QUIA + tenha voz e que não sofra violência, pois somos todos seres humanos, atesta.

Ela coloca que esse dia é importante como reflexão e que a comunidade LGBT de Alegrete e formada por cidadãos dignos de direito e como tal devem ser respeitados.