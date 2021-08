Vereadores gestionam melhorias para biblioteca pública Mário Quintana

Na última terça-feira (17), a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem Estar Social, que trata também das questões da educação e cultura, recebeu na Câmara a bibliotecária Aliriane Ferreira Almeida.

A bibliotecária tratou sobre as ações na área da leitura no município, juntamente com os vereadores Itamar Rodriguez/PP e Anilton Oliveira/PT.

No encontro foi desenvolvido uma agenda focada na educação e cultura, por mais livros, leitura e bibliotecas de qualidade no município, sem esquecer das bibliotecas escolares da rede.

Os vereadores conferiram no projeto do PPA que está na Casa, sobre os recursos para a melhoria do Centro Cultural e Biblioteca Pública e, principalmente se está no plano um programa de informatização.

Para os vereadores Itamar e Anilton, a modernização da biblioteca e melhoria do acervo passa pelo processo de informatização daquela instituição de cultura, uma das referências na área da pesquisa e informação não somente para estudantes e professoras, mas para todos que apreciam a boa leitura.

Como resultado da reunião, informou o vereador Anilton que deverá ser reeditada a Frente Parlamentar do Livro, da Leitura e da Biblioteca, que funcionou durante a legislatura passada.

Foto e Fonte: assessoria da CMA