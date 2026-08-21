Vereadores gestionam melhorias para garantir trafegabilidade no arroio Capivari

Diante das dificuldades de tráfego no desvio da estrada do Capivari que se mantém, nesta época, quase sempre transbordando e devido a obra da nova ponte que está sendo construída no local, os vereadores Cléo Trindade e Leandro Meneghetti estiveram no DAER em Alegrete para gestionar as melhorias que possibilitem o tráfego seguro naquele local

Durante a reunião, o superintendente da 9ª Superintendência Regional do DAER, engenheiro Paulo de Tarso Meister, informou que a ponte segue em processo de recuperação provisória com a colocação de tabuões. Segundo o engenheiro, a próxima etapa da obra depende da entrega do madeiramento que será utilizado nas guias de transporte e da melhoria das condições climáticas, já que o período de chuvas tem dificultado a execução dos serviços e a trafegabilidade na região.

O superintendente também informou que está prevista a instalação de estruturas para limitar a altura e a largura dos veículos que utilizam a ponte. A medida tem como objetivo restringir o tráfego até a realização da recuperação definitiva.

Com as chuvas neste mês de agosto, o desvio ao lado da nova ponte do Capivari seguidamente transborda e impede o trânsito na ERS 507. Devido a isso, a Câmara Municipal vai seguir acompanhando as intervenções e cobrando do órgão estadual a continuidade das obras e medidas que garantam mais segurança e melhores condições de circulação na Ponte do Capivari.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Câmara de Alegrete