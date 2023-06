Vereadores participam de seminário sobre educação promovido pela Assembleia Legislativa

Na útima sexta-feira (16), os vereadores Bispo Ênio e Anilton Oliveira marcaram presença no Seminário Movimento pela Educação, promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O evento, que ocorreu em Santana do Livramento, contou também com a presença do prefeito de Alegrete, Márcio Amaral.

O seminário, que foi o terceiro encontro do evento, reuniu autoridades de toda a região no auditório da Unipampa, com o intuito de discutir temas relacionados ao ensino. Essa iniciativa faz parte do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia, cujo objetivo é levar a Casa Legislativa dos gaúchos para o interior do estado, a fim de debater questões de interesse geral.

Os trabalhos foram coordenados pelo presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin, que esteve acompanhado dos deputados estaduais Frederico Antunes e Adriana Lara. A presença dos vereadores Bispo Ênio e Anilton Oliveira demonstra o compromisso da Câmara Municipal com a educação e a busca por soluções para aprimorar o sistema educacional da região.

Um dos destaques do evento foi a determinação da Assembleia Legislativa de priorizar “A Educação para o Desenvolvimento” como eixo da gestão para o ano de 2023. Essa medida evidencia o reconhecimento da importância da educação como fator-chave para impulsionar o crescimento e o progresso do estado.

O vereador Bispo Ênio, vice-presidente do Legislativo local, ressaltou a relevância do seminário e destacou a importância da participação ativa de representantes políticos no debate sobre educação: “É fundamental que nós, vereadores, estejamos envolvidos em eventos como esse, que visam discutir soluções para os desafios educacionais enfrentados pela nossa região. Precisamos buscar parcerias e incentivar políticas públicas que promovam uma educação de qualidade para todos”.

Já o vereador Anilton Oliveira enfatizou a importância de investimentos na área da educação para o desenvolvimento integral da comunidade: “A educação é o pilar fundamental para o progresso de qualquer sociedade. Por isso, é essencial que continuemos trabalhando para melhorar a qualidade do ensino em nossa região e proporcionar oportunidades igualitárias a todos os estudantes”.

O prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, também destacou a relevância do evento e reafirmou o compromisso de sua gestão com a educação: “Estamos empenhados em promover melhorias na área da educação em nosso município. Eventos como esse seminário são enriquecedores, pois possibilitam o compartilhamento de ideias e experiências que contribuem para o aprimoramento das políticas educacionais”.

O Seminário Movimento pela Educação em Santana do Livramento proporcionou um espaço para o diálogo e a troca de conhecimentos entre autoridades, representantes políticos e profissionais da área da educação. Essa iniciativa fortalece o compromisso de todos os envolvidos em buscar soluções efetivas para os desafios educacionais enfrentados pela região e reforça a importância da educação como um investimento essencial para o desenvolvimento social e econômico.