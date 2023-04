Vereadores vão a Brasília gestionar recursos para demandas de Alegrete

Entre tantos assuntos e agendas, disse Anilton Oliveira: vamos movimentar a documentação entregue em vários Ministérios e orgãos públicos, relativos a projetos da Unipampa e PampaTec, IFFar, Santa Casa, APAE, Atlas Ambiental de Alegrete, beneficiamento de resíduos sólidos e verificação da situação da Termelétrica Osvaldo Aranha, Legislação Sanitária Animal no MAPA, levantamento de recursos para habitação popular e regularização fundiária.

Parte da população, principalmente jovens, está mentalmente doente- afirma Samu Mental

Além da apresentação do Projeto Instituto Toninho Fagundes, busca de medidas de acesso efetivo às ações do Governo Federal de combate à estiagem; créditos e débitos rurais, principalmente de micro, pequenos e médios produtores rurais.

Alegretense é selecionada para estágio no escritório de crimes e drogas da ONU

Entre as prioridades, disse que está a continuidade de encaminhamento junto ao Ministério dos Transportes, sobre a construção da segunda ponte em Alegrete, citou Oliveira. Importante ressaltar que no mês passado, em encontro com o Ministro Renan Filho, fizemos a entrega formal de solicitação de investimento do Governo Federal nesta questão fundamental para o desenvolvimento de Alegrete.

Já o Vereador Moisés Fontoura levou entre outras demandas, o pedido para a Vila Olímpica para os atletas do EFIPAN. Luciano Belmonte foi direto ao Ministério da Previdência, novamente fazer pedido de médico perito para Alegrete ou por contratação ou via concurso. A cidade está sem esse profissional há mais de três anos. E os segurados daqui precisam ir a outras cidades da Região para fazer perícias.