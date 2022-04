Vestibular Permanente da Urcamp acontece o ano todo em Alegrete e região

Na Urcamp, uma Instituição Comunitária de Ensino Superior que tem em seus braços foco no desenvolvimento regional e cumpre seu papel junto à comunidade, o grande diferencial é oferecer ensino de qualidade, permitindo que o estudante seja, de fato, o protagonista de sua transformação durante toda jornada acadêmica.



Lançado no final de 2021, o Vestibular Permanente da Urcamp transitou em todas as cidades onde a Instituição está inserida. A grande surpresa para Alegrete, Santana do Livramento e São Gabriel, é que deste o início do ano letivo de 2022, a grade de cursos presenciais, até então só disponíveis na sede de Bagé, agora contempla estes municípios. Quando as inscrições foram abertas, equipes de coordenadores de curso e corpo administrativo do Campus Central cumpriram um roteiro de agendas com empresas, prefeituras, hospitais, secretarias municipais, instituições e associações com uma minuta de convênio em mãos, o que facilitará ainda mais o acesso ao ensino superior.



Os cursos ofertados para as quatro unidades no Vestibular Permanente são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física Bacharelado, Educação Física Licenciatura, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, e Sistemas de Informação.

Inscrição e matrícula



As inscrições para o Vestibular Permanente seguem abertas no endereço vestibular.urcamp.edu.br. O cadastro é simples: nome completo, e-mail, telefone e CPF. Após enviar os dados, o candidato recebe um link para a realização da prova de redação on-line no e-mail informado. Este link fica disponível por sete dias e o estudante pode escolher qual é o melhor dia e horário para fazer a sua dissertação pelo computador, tablet ou celular. Depois de concluída e enviada a redação, em até 48 horas a prova é corrigida e o futuro aluno recebe um e-mail com o resultado de sua avaliação. Caso prefira, no mesmo ambiente onde realizou a inscrição ele pode consultar a nota informando o CPF.

Desde que a nova metodologia de ensino da Urcamp foi implantada, denominada Graduação i – inovadora, interdisciplinar, impactante, ilimitada e interativa – mudou, também, a forma de fazer matrícula. Depois de verificar a sua aprovação no Vestibular, o estudante irá acessar o Portal do Aluno da Urcamp em sou.urcamp.edu.br. Lá ele terá autonomia para fazer a sua matrícula e, no caso de dúvida, tem à disposição a equipe da Central de Atendimento ao Aluno no chat do site da Urcamp ou pelo WhatsApp (53) 32428244.

Incentivos

A Urcamp possui incentivos governamentais, como a bolsa ProUni e o financiamento do FIES, que são do Governo Federal e correspondem às regras e calendários do Ministério da Educação; financiamento Banrisul e financiamento Pravaler. Para saber sobre eles, basta entrar em contato com a Central de Atendimento e garantir o incentivo que pode ser a porta de entrada para o seu futuro na graduação dos sonhos.