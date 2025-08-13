Veterinário de Alegrete, que integra cavalgada da Chama, alerta os prazos para emitir GTAs e exames nos cavalos

Adalberto Lima, médico veterinário que integra o grupo de cavaleiros encarregado de trazer a centelha da chama desde Caxias do Sul até os municípios da 4ª Região, destaca que uma das principais preocupações é com as GTAs.

Ele adianta que, para quem for retirar qualquer cavalo da propriedade, é obrigatória a apresentação das Guias de Trânsito Animal (GTAs). Para isso, é necessário realizar os exames de sanidade animal. Como, a partir de agora, a procura será intensa, é importante que os proprietários providenciem esses exames com antecedência.

Para emitir as GTAs, é preciso apresentar o cartão vacinal na Inspetoria Veterinária. Como nesta época, ligada aos festejos, haverá grande circulação de cavalos, todos devem ficar atentos aos prazos, alertou Adalberto.

No próximo dia 14 de agosto, o grupo de cavalarianos de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí partirá de Alegrete em cavalgada rumo a Caxias do Sul, onde será buscada a centelha da Chama Crioula, que este ano será gerada naquele município da Serra Gaúcha.