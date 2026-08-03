Viagem em família cruza dois países de carro, enfrenta imprevistos e termina com um novo significado

Quando se observa uma família atravessando estradas com duas crianças no banco de trás, malas acomodadas no porta-malas e milhares de quilômetros pela frente, é fácil imaginar que o objetivo seja apenas conhecer novos lugares. Afinal, viajar costuma estar associado às paisagens, aos pontos turísticos, às fotografias que mais tarde ocuparão espaço nas redes sociais e aos mapas riscados por novos caminhos. Mas algumas viagens desafiam essa lógica. Existem roteiros que não são medidos pela distância percorrida nem pelos destinos alcançados. São jornadas silenciosas, capazes de aproximar gerações, resgatar histórias e responder, ainda que sem palavras, à pergunta mais importante que uma criança poderá fazer um dia: “De onde eu vim?”

Foi essa motivação que levou Jéssica Dichete e Danillo Borges Martins, moradores de Alegrete, a colocar a família na estrada em direção ao interior de Goiás. O percurso ultrapassaria cinco mil quilômetros entre ida e volta, cruzando cidades da Argentina e diferentes estados brasileiros. No banco de trás viajavam duas crianças pequenas, sem compreender exatamente a dimensão daquela aventura. Para elas, seria apenas uma longa viagem de carro. Para os pais, no entanto, era a oportunidade de construir uma memória que dificilmente o tempo apagaria.

A história de Danillo ajuda a explicar o verdadeiro significado daquele roteiro. Nascido no interior goiano, ele escolheu Alegrete para escrever um novo capítulo da própria vida. Há mais de treze anos, decidiu fincar raízes na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Foi aqui que consolidou sua carreira como cirurgião-dentista, fundou a DANTI Odontologia, construiu uma família e transformou uma cidade distante de sua terra natal no lugar que hoje chama de lar. Mas criar novas raízes nunca significa abandonar as antigas.

Existe algo profundamente humano na necessidade de voltar ao lugar onde tudo começou. Não apenas para rever parentes, abraçar pessoas queridas ou recordar paisagens conhecidas, mas para permitir que os filhos compreendam que cada família possui uma história muito maior do que aquilo que conseguem enxergar todos os dias. Saber de onde se veio é uma forma de entender quem se é. As origens não servem apenas para explicar o passado; elas ajudam a sustentar o futuro. Foi com esse espírito que a viagem começou.

As estradas argentinas revelavam cenários que mudavam a cada curva. Pequenas cidades, campos intermináveis e a sensação permanente de descoberta davam ao percurso um encanto difícil de traduzir em fotografias. A família seguia acumulando quilômetros e experiências, transformando o próprio caminho em parte da aventura. Até que o inesperado decidiu aparecer.

No segundo dia de viagem, já em Posadas, na Argentina, um problema mecânico interrompeu abruptamente a tranquilidade da jornada. Uma mangueira do sistema de freios rompeu, fazendo com que todo o fluido vazasse. Em poucos instantes, o carro perdeu a capacidade de frenagem. Foi o tipo de situação que nenhum planejamento consegue prever.

Em questão de segundos, o passeio deu lugar ao medo. O que antes era apenas uma estrada tornou-se um espaço de absoluta incerteza. Dentro do veículo estavam um pai, uma mãe e duas crianças pequenas. Não havia tempo para pensar em roteiros, reservas de hotéis ou quilômetros restantes. Existia apenas um objetivo: conseguir parar o automóvel em segurança.

Mais tarde, ao recordar aquele momento, Jéssica e Danillo descrevem uma mistura de tensão, insegurança e impotência diante de algo que simplesmente escapava ao controle humano. Felizmente, a história não terminou em tragédia.

O veículo conseguiu ser conduzido até um local seguro. Vieram o auxílio, o conserto e, finalmente, o alívio. O episódio passou a ocupar um espaço definitivo na memória da família, não apenas pelo medo que provocou, mas pela percepção de que a vida pode mudar completamente em poucos segundos.

Para o casal, pessoas de profunda fé cristã, aquele livramento adquiriu um significado ainda maior. Eles interpretam o episódio como um cuidado de Deus durante toda a viagem, compreensão que faz parte da maneira como enxergam a própria história. Essa convicção os acompanhou pelo restante do percurso, transformando cada novo quilômetro em motivo de gratidão. Superado o susto, a viagem prosseguiu.

A família passou por Foz do Iguaçu, conheceu uma das maiores maravilhas naturais do planeta e registrou cada etapa da experiência em vídeos publicados nas redes sociais. O material não foi produzido apenas para guardar lembranças ou compartilhar belas imagens. A intenção era incentivar outras famílias a vencerem o receio de viajar com crianças pequenas e compreenderem que nenhuma tela consegue substituir o aprendizado proporcionado pelo mundo real.

Vivemos uma época em que pais e filhos convivem, muitas vezes, dentro da mesma casa, mas separados por telas, rotinas aceleradas e agendas cada vez mais apertadas. Criar memórias exige tempo, presença e disposição para viver experiências que dificilmente cabem na correria do cotidiano. É justamente por isso que uma viagem pode representar muito mais do que férias. Ela se transforma em uma sala de aula sem paredes, onde geografia, cultura, história, convivência, solidariedade e resiliência deixam de ser conceitos abstratos para se tornarem experiências concretas.

Ao retornar para Alegrete, a família trouxe lembranças de paisagens exuberantes, reencontros emocionantes e momentos que certamente serão revisitados muitas vezes nas conversas ao redor da mesa. Mas talvez a maior recordação daquela jornada não esteja registrada em fotografias nem nos vídeos gravados durante o percurso. Ela permanece invisível.

Está na certeza de que os filhos conheceram um pouco mais das próprias origens. Está no abraço entre gerações separadas pela distância. Está na consciência de que a vida é frágil demais para que os sonhos sejam constantemente adiados. Está, sobretudo, na compreensão de que viajar não significa apenas chegar a algum lugar. Significa permitir que cada quilômetro percorrido acrescente um novo capítulo à história da família.

Porque, no fim das contas, os destinos mais importantes nunca aparecem nas placas da estrada. Eles acontecem dentro de nós.

E talvez seja justamente essa a maior herança que pais podem deixar aos filhos: não apenas uma casa, um sobrenome ou uma profissão, mas lembranças suficientes para que, muitos anos depois, eles contem aos próprios filhos que um dia cruzaram países, venceram o medo, reencontraram suas origens e descobriram que o verdadeiro sentido de viajar nunca esteve na chegada, mas em tudo aquilo que a estrada ensina antes dela.