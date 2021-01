Viagens entre o Natal e o Fim de Ano devem dar um fôlego financeiro para Rodoviária de Alegrete

Compartilhe















Para Iuri Sobreira, supervisor geral da Estação Rodoviária de Alegrete a situação é preocupante do ponto de vista empresarial.

Prestes a completar um ano com vendas de bilhete abaixo do esperado, o mês de abril deste ano foi o pior. As vendas despencaram em abril, com menos 30%. Conforme Sobreira, o movimento deu uma reagida no Natal, onde se notou o incremento de 50% nas vendas.

O aumento se deve ao Decreto Estadual 55.674, de 23 de dezembro que autorizou a venda em 100% dos assentos nas linhas interestaduais. O movimento no Natal encerrou com 10 carros vindo da Capital.

A expectativa é de que esse movimento se repita nos dias 30, 31 e 1º, em virtude das festas de final de ano. Um horário diferenciado nestes dias vai atender os passageiros. O funcionamento será das 6h até às 23h30min. Todo esse movimento vai refletir no desempenho do mês de dezembro. A projeção é de 70% nas vendas, diferente do ano passado, que registrou 55% de movimento no último mês de 2019.

O termômetro é o fluxo capital-interior, o supervisor Iuri faz uma avaliação periódica, e revela que o fluxo de passageiros vem despencando nos últimos anos. Um dos fatores elencados pela administração é quanto ao transporte clandestino e grupos de carona em redes sociais.

Uma série de descontos e facilidades para o passageiro foi criada para compra do bilhete. Além do plano família, que a cada quatro pessoas, somente três pagam bilhete, estudantes recebem 30% de desconto e a compra de passagens para alguns destinos adquiridos 24 ou 48 horas de antecedência garante um bom desconto.

O custo da passagem para Porto Alegre varia entre R$ 110,40 e R$ 175,30, o valor mais baixo é do horário das 23hs, denominado econômico. A Rodoviária de Alegrete, só para Capital do estado oferece seis linhas diárias, com a frota da empresa Planalto perfazendo 3 mil quilômetros por dia, com carros convencionais, leito e semi-leito.

Desde o dia 20, a linha para a praia oferece promoções para o litoral gaúcho. De segunda a sexta-feira é possível embarcar direto de Alegrete para as praias gaúchas. O desconto é de 30% na compra de bilhetes para praia. Um exemplo é a ida para Torres, um dos destinos mais procurados pelos passageiros. De R$ 252,95, o bilhete sai por R$ 181,71.

Outra comodidade é aquisição da passagem ida e volta. Esta modalidade além de oferecer praticidade, resulta em mais conforto para o passageiro. Uma vez que é possível já reservar o carro de retorno.

Júlio Cesar Santos