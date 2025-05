Vias seguem interditadas em Alegrete por causa da enchente

A enchente provocou o deslocamento de mais de 500 pessoas de suas residências e afeta a mobilidade urbana do município.

Uma das vias impactadas é a Avenida Alexandre Lisboa, que dá acesso à Ponte Borges de Medeiros. Com o bloqueio, os condutores que necessitam se deslocar até a zona leste da cidade devem utilizar como alternativa a Avenida Eurípedes Brasil Milano.

A rua General Vitorino, utilizada para acesso ao 6º Regimento de Cavalaria Blindado (RCB) e ao 10º Batalhão Logístico (BLog), também está com o tráfego interrompido. Diante disso, os militares estão sendo orientados a realizar um desvio pela região do Arroio Regalado.

Outro ponto afetado é a rua Barão do Cerro Largo, importante via de acesso ao bairro Boa Vista, que está com água acumulada na pista, tornando o tráfego inviável. Além dessas, outras áreas ribeirinhas permanecem com bloqueios totais ou parciais, sem condições de trafegabilidade.

A Defesa Civil e os órgãos de trânsito seguem monitorando a situação e orientam os condutores a evitar as áreas alagadas, buscando rotas alternativas e respeitando as sinalizações de interdição. O volume do rio Ibirapuitã segue sendo acompanhado pelas autoridades.