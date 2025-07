Vice-governador confirma presença da abertura oficial da Mercomix, em Manoel Viana

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, estará presente na abertura oficial da Mercomix 2025, que será realizada no dia 1º de agosto, às 19h, na Praça Central de Manoel Viana, no Palco Livre.

Reconhecida como uma das principais feiras de negócios, cultura, lazer e inovação da região, a Mercomix espera reunir mais de 40 mil visitantes, com objetivo de movimentar os setores, como, comercial local, gastronômico, turismo, agrícola e institucional do município.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Gabriel Souza é mestre em Direito Empresarial, médico veterinário e especialista em gestão pública. Com mais de duas décadas de atuação na vida pública, já exerceu cargos como deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do RS e, atualmente, é vice-governador do Estado.

A presença da autoridade estadual reforça a relevância do evento para o desenvolvimento regional e para a projeção de Manoel Viana no cenário gaúcho.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A Mercomix 2025 acontece de 31 de julho a 3 de agosto na Praça Central em Manoel Viana, com programação diversificada, exposições, shows, palestras e atrações para todos os públicos.

Serviço:

Abertura oficial da Mercomix 2025

Data: 1º de agosto (quinta-feira)

Horário: 16h

Local: Praça Central de Manoel Viana – Palco Livre

Entrada gratuita

Siga no Instagram: @mercomix_

Realização: Prefeitura Municipal de Manoel Viana







Assessoria de Comunicação – RZB Comunicação