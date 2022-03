Vicente, de três anos, o pequeno instrumentista na Campereada

Share on Email

O relato a seguir é um pouco da paixão do alegretense de 3 anos pelo tradicionalismo e a música.

Quem acompanhou a Campereada Internacional de Alegrete, em algum momento, visualizou o pequeno Vicente Arebalo Sanches, com sua gaita(de tecla), em cima do palco ou até mesmo ao lado do pai e da mãe, tocando(gaita), como um grande artista.

Rodrigo disse à reportagem que, mesmo antes de caminhar, Vicente ficava em frente a uma bateria e, ali, ele passava um período encantado tocando o instrumento. “Eu sempre tive envolvimento com a música, sou um dos fundadores do Grupo Gurizada Macanuda e, desde que ele estava na barriga da mãe dele(Taisleni Sanches), acompanhava os ensaios da banda e, como ele é de janeiro, com 14 dias, já fez a estreia em uma Campereada. Sem contar que até os 8 meses minha esposa sempre esteve nos eventos”- descreveu.

Rodrigo destaca que Vicente começou com a bateria, depois passou para o violão e, na sequência, foi para a gaita.

“Pode deixar qualquer coisa em casa, mas a gaita tem que estar sempre por perto. No show do Kauan Furacão, por exemplo, ele estava muito apreensivo para subir no palco, mas como eu sei da performance dos músicos e dos fios, eu não deixei ele ficar. Porém, como estava chorando muito, o músico(Kauan Furacão), chamou ele e foi uma realização. Sempre perguntam se somos nós que o incentivamos e, a resposta é não. Vem dele, essa paixão pela música, pelos instrumentos e pelo tradicionalismo” completou Rodrigo.

Importância da música

Muitos são os benefícios atribuídos à Musicalização Infantil, assim como muito também tem sido falado, pesquisado, escrito e divulgado sobre o assunto. Afinal, é inegável o quanto a educação musical é capaz de trazer benefícios ao desenvolvimento das crianças.

Independentemente se o pequeno vai ou não seguir o caminho musical, a introdução a esta linguagem traz benefícios desde cedo, como o desenvolvimento dos dois hemisférios do cérebro, a ativação dos neurônios, o desenvolvimento motor e social, o auxílio no processo de aquisição da linguagem e o desenvolvimento cognitivo como um todo. Isso quer dizer que uma criança que passa por um processo de musicalização (que não se trata apenas de recreação musical) é mais atenta, mais sociável, faz conexões mentais com mais facilidade, comunica-se melhor, fica menos estressada, mais concentrada, aprende a cooperar, interagir, esperar e por aí vai.