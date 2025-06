Vida Card comemora 6 anos com música e a especial participação de uma paciente de 86 anos ao piano

Na manhã desta sexta-feira (6), o Vida Card Alegrete completou seis anos de existência, e uma programação especial foi criada pela empresa. Um dos momentos marcantes da atividade, foi a apresentação da paciente, Lorena do Amaral, de 86 anos, que é uma figura histórica no segmento da música no Município.

No começo da festividade, a gestora da unidade, Ana Kátia França, fez o agradecimento aos pacientes que compõe o Vida Card e o legado que a empresa deixa na vida das pessoas. Logo após, o Doutor Charles Andrades agradeceu a presença de todos e explicou um pouco da sua ligação com a paciente, Lorena do Amaral.

Segundo o profissional, ele já atende a alegretense há mais de três anos e uma química muito forte entre os dois dita o ritmo dos atendimentos. Na parte técnica, Charles destacou que Lorena recebe os cuidados naturais de um idoso, como comorbidade e causas geriátricas.

Durante os atendimentos, diversos gêneros musicais foram cantados e dançados pela dupla dinâmica: samba, jazz, rock e outros. Charles completou sua explanação reforçando que esse tipo de atividade é um exemplo para todos, pois estreita os laços de confiança entre o profissional e o paciente e que Lorena é um exemplo a ser seguido por todos.

Logo após, Lorena do Amaral, uma referência no ramo da música em Alegrete que por muitos anos atuou como professora no Oswaldo Aranha e também participou do Coral Municipal, fez sua apresentação para todos os pacientes e profissionais presentes no Vida Card.

O momento foi muito emocionante, pois relata a história de uma idosa que apaixonada pela música, encontra leveza na vida para encarar as dificuldades do dia a dia. Ao final, aplausos para a apresentação da alegretense.