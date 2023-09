Vidacard inserido nos festejos da Semana Farroupilha

O evento contou com a presença do diretor do Vidacard, Lúcio do Prado, parte da patronagem do CTG Vaqueanos da Fronteira, a presença do bebê Richard, acompanhado de sua mãe Andriele que realizou todo o pré-natal dentro da Clínica, do ilustre jovem Antenor Silveira e a apresentação da prenda Heloísa Cabreira Brum com o canto alegretense e logo em seguida outras músicas que remetem à história da nossa cultura.



Lúcio do Prado destacou: “a importância de momentos iguais a esse para os clientes, que diariamente estão ajudando a revolucionar todo esse projeto de saúde que é diferenciado, pois tem evolução constante. Atualmente o Vidacard conta com 34 unidades espalhadas pelo Estado do RS, com mais de 170 mil clientes e agora em Alegrete com as novas conquistas do posto de coleta, tele-diagnóstico, um pronto atendimento 24 horas online – Vidacard na Tela, com médico da família, pediatra e clínico geral que possibilita aos clientes realizarem suas consultas sem precisar sair do conforto da sua casa, além da farmácia na cidade com descontos significativos para todos os clientes Vidacard e um projeto que está em andamento da Clínica de Imagens que certamente até final do ano tornaremos público e no ano 2024 faremos a grande inauguração para poder melhorar ainda mais a vida dos alegretenses”.



Ana Kátia enfatizou: “a satisfação e alegria em proporcionar momentos de interação com os clientes, enfatizando o princípio da história do povo gaúcho, preservando a cultura e a tradição mesmo com o passar dos tempos. O momento foi pensado de forma que pudesse atender os clientes que estiveram em atendimento, na coleta de exame e puderam realizar seu desjejum e confraternizar. Em Alegrete são 4 anos de muitas realizações e atendendo mais de 25 mil vidas, através dos benefícios oferecidos e que fazem do Vidacard um verdadeiro sucesso.”

VidaCard – Unidade Alegrete

Endereço: Venâncio Aires, 360 – Centro

Contato: 55 3421 4776

Horário de Atendimento:

Manhã: das 8h às 12h

Tarde: das 13h30min às 20h

Aline Menezes