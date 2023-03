Vídeo: a intrigante imagem de acidente na praça Getúlio Vargas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A reportagem do PAT recebeu o vídeo do acidente que ocorreu na noite da última sexta-feira(24), na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete.

É possível ver o momento em que o Kadett colide no Siena que estava estacionado, em frente ao UKIOSK.

Algumas pessoas passavam na hora e, por pouco não foram atingidas.



O motorista do Kadett disse aos guardas municipais que perdeu o controle do veículo ao fazer a conversão à esquerda na Praça Getúlio Vargas.

Não houve feridos, apenas danos materiais em ambos veículos.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.