Vídeo: adutora se rompe e estação de tratamento de água é desligada em Alegrete 

A adutora de água bruta da Corsan de Alegrete que abastece a Estação de Tratamento localizada nas imediações da Vila Militar, se rompeu na manhã desta quinta-feira(24).

Por esse motivo, a Estação de Tratamento foi desligada, e as estações de bombeamento que recebiam essa água tratada também terão de parar de funcionar.

Segundo informações do gerente local, Cristiano Machado, nesta manhã, os funcionários identificaram o rompimento da adutora nas imediações do Rio Ibirapuitã.

O local é na região afastada da cidade e de difícil acesso. Em razão disso, para que o trabalho possa ser realizado o mais rápido possível, foi necessário desligar a Estação de Tratamento.

Sendo assim, das 14h às 20h, vai ocorrer o desabastecimento de água em todas as regiões da cidade, com exceção do bairro Vila Nova e Zona Leste.