Vídeo: Bombeiros combatem incêndio em residência no bairro Piola

Um incêndio, em uma casa, na Avenida Poço de Bombas, no bairro Piola, mobilizou Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar, nesta madrugada de terça-feira(6).

De acordo com os militares, a residência estava em reforma e sem moradores no momento do sinistro.

Havia poucos objetos no interior. As chamas altas, chamaram atenção de moradores nas adjacências. O telhado, portas e alguns móveis foram destruídos. Não há informações sobre as possíveis causas do fogo.

A equipe dos Bombeiros estava composta pelo sargento Jocimar e soldados Jonas e Neto.

A Brigada Militar também esteve no local.