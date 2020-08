Compartilhe









Durante a pandemia do novo coronavírus, o governo federal liberou o auxílio emergencial para famílias de todo o país afetadas pela crise. Conforme informações da Caixa, nesta segunda-feira(10), o atendimento é para o pagamento de valores depositados em poupança social digital do banco, referentes ao Auxílio Emergencial e ao saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A imagem, vista de cima, mostra a extensão da fila que para muitos é um local de aglomeração mesmo com a maioria de máscara e obedecendo o distanciamento entre as pessoas. O registro foi realizado, na manhã desta segunda-feira(10), pela empresa Top Drones, em Alegrete.

As filas no banco já foram alvo de polêmica no início do repasse, quando as inconsistências no aplicativo Caixa Tem tiveram um número expressivo. Porém, houve mudanças e a quantidade de pessoas nas ruas diminuíram.

Entretanto, desde a última semana, as filas voltaram a se formar. A fila começa no início da Praça Getúlio Vargas, passa em frente à Agência e vai até o cruzamento com a rua General Sampaio. Com tanta gente, a Rua foi fechada para dar, inclusive, maior segurança as pessoas.

No último sábado, 770 agências da Caixa abriram, mas em Alegrete o banco ficou fechado pois há um cronograma.

Foto e vídeo crédito Top Drones (99979-7447)