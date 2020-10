Vídeo: carro invade camelódromo, destrói banca e fere cliente

Compartilhe















Na manhã desta quarta-feira(21), um motorista perdeu o controle do veículo e entrou em uma banca, no box 32, na Praça General Osório. De acordo com os guardas municipais, a informação é de que o condutor trafegava no lado norte da Praça General Osório realizou o contorno à esquerda para seguir em direção à rua dos Andradas quando perdeu o controle e invadiu à Banca.

Uma mulher que estaria comprando se feriu e foi encaminhada à UPA por um carro particular. Ela teria sofrido escoriações, segundo informações preliminares dos guardas municipais.

Ainda segundo relato, o motorista que se apresentou não tem Carteira Nacional de Habilitação. O Prisma ficou com a dianteira e o para-brisa danificados, assim como, duas bancas. Uma delas, box 32, ficou destruída.

A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência. O acidente ocorreu por volta das 9h de hoje. As informações foram repassadas pela Guarda Municipal.