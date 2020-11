Vídeo: carro pega fogo e mobiliza os Bombeiros no Centro

Os três ocupantes não ficaram feridos, entretanto, o carro ficou destruído. O incêndio ocorreu na tarde deste sábado(14), na rua General Vitorino, Centro.

De acordo com o jovem, de 19 anos, que dirigia o Gol, o veículo estava estacionado e, ao dar arranque percebeu uma fumaça, na parte dianteira do carro que iria descer a rua General Vitorino. Para evitar algum acidente mais grave ou que o veículo em chamas atingisse alguém, o motorista fez uma manobra e subiu a calçada. O Gol ficou de frente para um portão de uma empresa.

Ainda de acordo com o motorista, o carro era de uma outra pessoa. O empréstimo do Gol ocorreu para ele ir ao supermercado comprar carne para o churrasco do grupo(amigos) à noite. Além do condutor, mais dois jovens estavam no carro, ninguém se feriu.

Os Bombeiros estiveram no local e realizaram a extinção das chamas que estavam altas. A Guarnição estava composta pelo sargento Jocimar e soldado Neto e Nascimento.