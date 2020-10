Vídeo, de menino alegretense de 4 anos, bate mais de 4 milhoes de visualizações

Compartilhe















Em 2017, Tik Tok foi lançado e tomou conta da internet em proporções mundiais. Atualmente, o app já foi baixado mais de 1,2 bilhão de vezes, e é responsável pelo início de vários memes que acabam se tornando famosos em outras plataformas, como o Twitter e o Facebook.

Diante desta grande repercussão, muitas postagem viralizam e se tornam verdadeiras “febres”, no mundo digital. Nesse mote, a reportagem do PAT, entrevistou Deise Daiane Mombaque Ramos, mãe do alegretense de apenas quatro anos que está com mais de 4 milhões de visualizações em apenas uma das postagens que ela realizou em agosto. Théo Ramos Prates, ainda não tem muito claro a dimensão que os números representam, mas fica feliz ao saber que está ” famoso”. Inclusive a produção do programa Encrenca da Rede TV entrou em contato para realizar a divulgação do vídeo, no domingo passado.

Conheça a história:

O vídeo que viralizou foi de Théo entregando um presente para o “paidrasto”, Nilson Quadrado de Medeiros, no Dia dos Pais deste ano. Deise inicia dizendo que ela preparou uma surpresa devido a relação muito próxima dos dois e por todo amor mútuo. Ela citou que mandou confeccionar uma caneca com a frase,” para o melhor “paidrasto” do mundo” e disse para o pequeno que era uma surpresa e, ele guardou segredo.

No Dia dos Pais, enquanto Nilson estava no computador, Théo se aproximou e perguntou se ele o amava e a resposta foi imediata, que sim. Na sequência ele entregou o presente e concluiu com um abraço. O vídeo que teve duas publicações alcançou números até então inimagináveis, aos alegretenses, mais de quatro milhões de visualizações.

“Fiz uma conta no TikTok, mas no início era mais para curiosidade e ver os vídeos. Na sequência fiz algumas publicações e, a dele quando ele coloquei, jamais imaginei que fosse ter esse alcance. Pois a ideia era apenas escrever o que estava acontecendo e depois compartilhar nas outras páginas, pra ficar de recordação, pois ele falou baixinho no início. Quando conversávamos sobre a surpresa eu e ele falávamos baixo para o Nilson não ouvir ” comentou.

Algumas páginas do Instagram também republicaram a postagem, Deise disse que não sabe precisar quantas.

A família reside no bairro Favila

Deise disse que se separou do pai biológico de Theo quando ainda estava grávida e, depois de quase dois anos chegou Nilson. Ela ressalta que no início tinha receio da aproximação dos dois, mas quando se conheceram foi amor à primeira vista. “Théo, vê nele nitidamente a figura paterna, eles se dão muito bem, são cúmplices e muito parceiros. Ele é mais que um padrasto é um paizão, por isso, “paidrasto”. Ele é um super padrasto.

Ao ser questionada sobre a reação de Nilson, Deise disse que o vídeo foi realizado em duas partes e, no final eles choraram muito abraçados, mas ela também se emocionou e não gravou.

Sobre as postagens

O Théo como bom leonino é bem exibido, falou sorrindo a mãe. “Ele ficava assistindo canais de outros meninos no YouTube e inventava que tinha um canal, solicitava que eu gravasse ele ensinando a fazer “invenções” com os bloquinhos de montar. Foi por isso que eu fiz o canal pra ele se ver no YouTube, mas agora posto mais no Tik Tok e no Insta, pois algumas pessoas começaram a segui-lo em razão das páginas com mais seguidores terem compartilhado”- explicou Deise.

Ela acrescenta que Théo não tem muita noção da proporção que a publicação tem.”Domingo falei pra ele que tava na televisão e ele nem deu bola, achou que era algo normal. Mas ele sempre me pergunta quantas pessoas já viram o vídeo dele e fica repetindo que quatro milhões é muuuuuuito né mãe” – sorriu.

O canal de Théo chama “Canal Imaginário”. Deise explica que há época que criou passou a ideia que seria algo imaginário e atualmente está com toda essa repercussão.