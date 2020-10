Vídeo: ladrão rouba bike com corrente e cadeado do centro da cidade

Compartilhe













A audácia dos ladrões impressiona. Na tarde de ontem (8), por volta das 15h um homem furtou uma bicicleta que estava com uma corrente e cadeado, em frente à loja onde a vítima trabalha.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial na rua Barão do Amazonas.

Ainda segundo a proprietária da bike, o homem retirou o banco e o cadeado fixou afixado no poste onde ela deixava a bicicleta.

No momento do furto, a vítima estava atendendo clientes na loja. “O que mais impressiona é que na esquina tem muito movimento, além de outras lojas e o fluxo do trânsito na próprio Barão do Amazonas, nada disso foi impeditivo para que o homem chegasse e levasse a bike”- disse a comerciária que utilizava a bicicleta como meio de transporte para ir trabalhar.

A bike é preta e tem aro 26, ela não recorda o modelo/marca.

Quem tiver qualquer informação deve entrar em contato com a Brigada Militar (190) ou Polícia Civil- 34224525.