Vídeo mostra carreta completamente destruída pelo fogo na Br 290, em Alegrete

Um incêndio na BR 290, cerca de 35km da cidade, destruiu uma carreta. Moradores do Durasnal disseram que ouviram explosões.

Segundo informações, de testemunhas, uma pane elétrica teria sido a responsável pelo início das chamas que eram perceptíveis há quilômetros de distância. Entretanto, somente a Perícia para apontar o motivo do sinistro.

A equipe dos Bombeiros foi acionada e compareceu no local. Porém, as chamas já tinham tomado conta do veículo que trafegava sentido Uruguaiana/Blumenau (SC). Não houve feridos.

De acordo com informações, a carreta estava carregada com 24 mil quilos de fibra de silicone.

O motorista disse aos Bombeiros que, além da carga, o fogo consumiu todos seus pertences incluindo os documentos e a quantia de R$ 2.300,00.

Foi realizado combate e extinção total do fogo e o local ficou sob responsabilidade da Policia Rodoviária Federal.

O incêndio no KM 545 aconteceu por volta das 23h de quinta-feira(29).

Veja o vídeo.