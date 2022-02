O capotamento de uma viatura da Brigada Militar (BM) deixou três policiais feridos no Litoral Norte, no início da noite desta terça-feira (22). O acidente ocorreu no km 22 da Estrada do Mar, no balneário de Noiva do Mar, em Xangri-lá.

Os PMs, dois homens e uma mulher, foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento no Hospital Santa Luzia, de Capão da Canoa, sem lesões graves.

Conforme a assessoria de comunicação da BM, os policiais estavam retornando de uma instrução na sede do Comando Regional de Polícia Ostensiva (CRPO) Litoral quando passaram pelo trevo de acesso a Noiva do Mar. O acidente ocorreu no sentido Osório-Capão da Canoa.

No momento do capotamento estava chovendo. Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que a viatura, uma Hilux, do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (Bpat), aquaplanou, capotando no canteiro central da rodovia.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) esclarece que havia diversas viaturas voltando juntas de um treinamento, por isso, diversos veículos oficiais prestaram socorro aos colegas.