Vídeomonitoramento flagra homem jogando lixo em calçada

Na madrugada da última quarta-feira, 27, foi realizado acompanhamento, por meio das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, de um cidadão que estava mexendo nos contentores da rua Vasco Alves, esquina com a Andradas.

O indivíduo, possivelmente, estava em busca de recicláveis ou alimentos, contudo, ele espalha e deixa o lixo pela calçada, o que demonstra mais um ato de falta de bom senso para com os profissionais responsáveis pela limpeza da cidade.

O setor de videomonitoramento procura identificar os respectivos vândalos na busca de uma responsabilização, afinal se trata de bem público. Neste caso, não houve vandalismo, mas a falta de sensibilidade com os profissionais que realizam a coleta.

Na imagem, é possível verificar que o cidadão retira os sacos do reservatório e os joga na calçada em busca de algo. No entanto, não há preocupação com o lixo espalhado pela calçada que polui o ambiente e traz mau cheiro às redondezas do endereço.

Todas as gravações dessa ocorrência estão armazenadas no setor de videomonitoramento e serão repassadas para os órgãos de segurança. Diariamente são recebidas inúmeras demandas e reclamações relacionadas a este tipo de caso.

Neste sentido, a procura pela identificação e responsabilização destes cidadãos continua. Em outros casos, quando há vandalismo explícito, haverá direcionamento à Polícia Civil para a realização de boletins de ocorrência.