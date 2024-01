Vídeos da família tocam fundo o coração de Matteus no BBB

No sábado, dia 13 de janeiro, o alegretense Matteus Amaral, participante do BBB24, recebeu vídeos enviados por sua família em virtude da Semana do Anjo. A emoção tomou conta do ambiente, e o brother não conteve as lágrimas ao ver as mensagens da mãe Luciane Amaral, do padrastro Luciano Cunha e da avó materna Neuza Maria França da Silveira, que está prestes a completar 81 anos no dia 20 de janeiro.

Luciane compartilhou o impacto positivo que as palavras tiveram sobre o filho, observando sua reação e destacando a alegria estampada em seu rosto. A mãe enfatizou que conhece bem Matteus e percebeu que o vídeo funcionou como um estímulo adicional, proporcionando-lhe força para persistir em seus objetivos e ideais dentro da casa.

“Me deu uma “coisa” no coração quando vi a reação dele ao ouvir o meu depoimento, da minha mãe e do padrasto”, revelou Luciane. Ela ressaltou que Matteus ficou extremamente feliz e que a avó materna está transbordando de alegria, mesmo quase sem lágrimas de tanto chorar de comoção ao ver o neto realizando um sonho.

Durante o Almoço do Anjo, Matteus compartilhou o momento especial com seus companheiros de confinamento, Deniziane, Lucas Henrique e Lucas Luigi. Ao assistir aos vídeos da família, o Anjo da semana não conseguiu conter as emoções e chorou copiosamente. Expressando seu amor pela família, Matteus gritou um emocionado “Eu amo vocês”, sendo prontamente consolado pelos outros participantes.

“É linda a sua família”, diz Lucas Luigi, que também chora junto. Lucas Henrique comenta sobre os vídeos, lembrando que o brother teria dito que a avó é envergonhada. “Minha vó é diferenciada, ela já tá blogueira”, Matteus responde.

Após a emocionante experiência, Matteus e seus convidados desfrutaram de um delicioso almoço, composto por churrasco completo, pão de alho, molho vinagrete, sucos e, como sobremesa, um irresistível pudim.