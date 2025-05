Vidros estourados, árvores caídas e destelhamento: IFFar sofre com temporal

Share on Email

Um dos locais afetados foi o campus do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), localizado a 32 quilômetros.

De acordo com a diretora do campus, professora Mirian Marchezan Lopes, por volta das 7h50min, um forte vento destelhou parte da moradia estudantil, além de estruturas dos laboratórios de pesquisa, ensino, extensão e produção. O vendaval também provocou a quebra de vidros em salas de aula.

No momento dos danos, nenhum dos 150 alunos que utilizam a moradia estudantil foi atingido, pois as aulas já estavam em andamento. A diretora esclareceu que a primeira medida adotada foi garantir a segurança dos cerca de 300 estudantes que estavam no campus, concentrando-os em um prédio novo que não foi atingido pelo temporal.

Ainda durante a manhã, a instituição providenciou o retorno dos alunos às suas residências e suspendeu as aulas nesta quinta e sexta-feira.

Mirian informou que um levantamento dos prejuízos está sendo realizado para posterior envio à Reitoria. No momento do temporal, além dos estudantes, cerca de 100 servidores — entre professores e técnicos — também estavam no campus.

Nota oficial do Campus:

Na manhã desta quinta-feira, por volta das 8h, um forte temporal atingiu o IFFar – Campus Alegrete, provocando diversos danos estruturais. Os ventos intensos e a chuva volumosa causaram alagamentos em prédios, destelhamentos e quebra de vidros em diferentes setores da instituição.

Parte da moradia estudantil foi destelhada, assim como os laboratórios de pesquisa, ensino, extensão e produção. Árvores caíram sobre equipamentos utilizados nas atividades acadêmicas e produtivas, além de danificarem um carro que estava estacionado. No prédio das salas de aula, os maiores danos ocorreram no 3º andar, com vidros estourados pela força dos ventos.

As aulas foram suspensas nesta quarta-feira (08/05) e permanecerão suspensas na quinta-feira (09/05). A comunidade acadêmica está em segurança, e os estudantes já foram encaminhados para suas residências.

As equipes da instituição seguem atuando na avaliação dos danos e na recuperação dos espaços atingidos.