Vietnã descobre nova variante do coronavírus

Governo diz que mutação é uma combinação das cepas indiana e britânica e se dissemina rapidamente no ar. País vinha se destacando por gestão exemplar da pandemia, com menos de 50 mortes por covid-19.

O Vietnã descobriu uma nova variante do vírus da covid-19, que seria uma combinação das variantes indiana e britânica, informou a mídia estatal do país neste sábado (29/05).

O anúncio vem em momento em que o Vietnã enfrenta uma nova onda de infecções em mais da metade de seu território, incluindo zonas industriais e grandes cidades, como Hanói e Ho Chi Minh.

Até agora, o Vietnã estava relativamente protegido do vírus, com um total de quase 6.400 infecções, delas, entretanto, 3 mil foram registradas desde abril. Foram contabilizadas no país 47 mortes em decorrência do coronavírus, num país de quase 100 milhões de habitantes.

“Descobrimos uma variante híbrida, combinando as cepas indiana e britânica”, disse o ministro da Saúde, Nguyen Thanh Long, em uma reunião sobre a pandemia realizada neste sábado.

“A principal característica desse vírus é que ele se dissemina rapidamente pelo ar. A concentração do vírus na garganta e na saliva aumenta rapidamente e se espalha rapidamente no entorno próximo, principalmente pelo ar”, acrescentou.

Ele não detalhou quantos casos dessa nova cepa foram registrados e garantiu que suas características serão publicadas em breve.

Gestão elogiada

O país foi elogiado por sua gestão da primeira onda da pandemia no ano passado, quando aplicou quarentenas e um rígido sistema de diagnóstico e isolamento.

Neste momento e devido ao aumento das infecções, os movimentos são muito limitados no país, e os locais de lazer e culto estão fechados em várias regiões.

O Vietnã tem 97 milhões de habitantes e até agora já vacinou um milhão de pessoas. As autoridades querem acelerar o ritmo e alcançar a imunidade de rebanho até o final do ano.

Fonte: G1