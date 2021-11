Vigarista se dá bem e aplica golpe de 14 mil reais em Alegrete

Share on Email

De acordo com a ocorrência, a vítima recebeu mensagens através do whatsApp, como se fosse a filha. O inicio da conversa foi para alertá-lo que havia trocado o número e, posteriormente, passou a informação de que precisava de ajuda financeira. Sem desconfiar, pois a foto do perfil era da filha, a vítima providenciou todos os valores solicitados.

O primeiro Pix foi na quantia de quase 4 mil reais, o segundo quase 6 mil reais e o terceiro de 4 mil reais. Somente depois das transferências realizadas que a vítima soube que havia caído em um golpe.

A filha procurou a delegacia de polícia para realizar o registro e entregou à polícia todos os dados repassados ao pai, no momento em que ele efetuou as transações.

Este ano, o número de registros referentes a estelionatos tem sido mais de 60% em relação ao ano anterior. Um alerto da polícia Civil já foi realizado em vários momentos. São incontáveis as variantes de tentativas e de artimanhas utilizadas pelos golpistas para que as vítimas sejam ludibriadas.