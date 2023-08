Vigilância orienta locais que vendem alimentos a separarem produtos para portadores de celíaca

O servidor da Vigilância Sanitária de Alegrete, médico veterinário, Carlos Humberto Conceição, diz que está circulando um ofício nos locais que comercializam alimentos. O objetivo é solicitar de que os produtos que contém glúten e farináceos estejam em locais separados dos que são consumidos por pessoas com doença cilíaca. Isso é uma medida para evitar que pacientes com essa doença tenham acesso mais direto do que podem consumir para evitar problemas de saúde.

Essas medida está na Lei Municipal 6.123 de 2019 que dfine as regras para venda de produtos sem glutén; que também tem definições na Lei Federal 10.674 de maio de 2003. Os mercados e estabelecimentos que vendem alimentos receberam este ofício, disse Carlos Humberto, lembrando que não estão querendo punir e sim orienatar os estabelecimentos comerciais.