Vigilância promove ações de prevenção da dengue em unidades militares de Alegrete

A equipe de Vigilância Ambiental de Alegrete realizou uma série de palestras e ações educativas nos quartéis do município, com o objetivo de orientar os militares sobre a prevenção da dengue.

As atividades ocorreram na 10ª Blog, 6º RCB e 2ª CIA Mec, além de ações na 12ª CIA Com, transformando os militares em agentes multiplicadores de informações essenciais para o combate à doença.

Durante as palestras, foram abordados temas como sintomas da dengue, formas de prevenção e a importância de eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Segundo os profissionais em vigilância, o intuito é que, com o conhecimento adquirido, os militares possam disseminar as informações em suas comunidades e fortalecer o combate à dengue em toda a cidade.

Eles destacam que a parceria entre as instituições é fundamental para garantir a saúde da população e prevenir a proliferação do mosquito transmissor. Com ações como essa, Alegrete se mobiliza para enfrentar os desafios impostos pela dengue e promover um ambiente mais seguro para todos.

Fotos: assessoria PMA