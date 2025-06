Vigilião do Renovo reúne multidão de fiéis em Alegrete

O evento de fé e milagres — 12ª edição do Vigilião do Renovo — teve início às 23h do último sábado (07). Antes mesmo das 22h, já se formava fila em frente aos portões da igreja anfitriã, Assembleia de Deus em Alegrete. Nem a madrugada gelada, com temperatura em torno de 9 graus, afastou os fiéis vigileiros de Alegrete e cidades vizinhas.

Quase 800 pessoas adoraram ao Senhor em uma madrugada memorável. Aproximadamente 758 kg de alimentos foram arrecadados.

Às 4h26, a edição foi encerrada com os fiéis tomados pela glória de Deus. Segundo os organizadores, dezenove pessoas reconciliaram-se com Jesus, e muitos foram renovados e batizados com o Espírito Santo. A próxima edição está marcada para o dia 8 de novembro.

Essa foi a maior vigília da Fronteira Oeste com a ministração especial do pregador Pastor Renan Lopes, do Rio de Janeiro, além da presença de diversos cantores e bandas de todo o estado, trazendo momentos de louvor e adoração. Entre as presenças estiveram Eraldo Reis (Joia/RS); Guilherme Rahts (Tapera/RS); Antônio Rodrigues (Itaqui); Yasmin Mota (Salvador do Sul) e Diandra Theresa (São Borja). A organização foi a cargo da Associação Beneficente Renovo.

