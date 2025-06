Vigilião do Renovo vai movimentar Alegrete neste sábado

A 12ª Edição do Vigilião do Renovo promete uma noite de fé e adoração entre fiéis de diversas igrejas e cidades em Alegrete. A maior vigília da Fronteira Oeste está de volta. No próximo dia 7 de junho, a partir das 23hs, a cidade de Alegrete será palco de mais uma edição do Vigilião do Renovo.

O evento que reúne fiéis de diversas igrejas e cidades para uma noite de louvor e adoração ao Senhor e renovação espiritual, promete ser segundo os organizadores, uma madrugada de milagres.

A vigília acontecerá na sede da Assembleia de Deus de Alegrete, e a entrada será solidária: cada participante vai contribuir com 1kg de alimento não perecível, como forma de colaborar para ações sociais da comunidade.

O Vigilião contará com a ministração especial do pregador Pastor Renan Lopes, do Rio de Janeiro, além da presença de diversos cantores e bandas de todo o estado, trazendo momentos de louvor e adoração. Entre as presenças confirmadas estão Eraldo Reis (Joia/RS); Guilherme Rahts (Tapera/RS); Antônio Rodrigues (Itaqui); Yasmin Mota (Salvador do Sul) e Diandra Theresa (São Borja). A organização está a cargo da Associação Beneficente Renovo.

A expectativa para esta edição é grande, consolidando o Vigilião do Renovo em mais uma edição como um dos maiores encontros de fé da região. Os organizadores alertam – Não perca essa oportunidade de vivenciar uma noite de comunhão, louvor e milagres.