Vila Olímpica do Efipan ganha pedra fundamental na Praça da Juventude

Sob um sol forte, típico de janeiro em Alegrete, o município foi palco de feito histórico na manhã de sábado (18).

As maiores autoridades do esporte em Brasília, lideranças locais e estaduais marcaram presença no descerramento da placa que marca o início do projeto Vila Olímpica em Alegrete.

Uma cerimônia simples, mas carregada de emoção e prestigiada por ex-atletas do Flamengo de Alegrete.

Um momento que vai ficar eternizado na história da cidade. Uma homenagem ao eterno presidente Toninho Fagundes pelo trabalho desenvolvido no esporte com sua Escolinha de Futebol Flamengo.

A Praça da Juventude, foi o cenário para o lançamento de um projeto que vai contemplar o esporte.

A placa no lado da UNIPAMPA, pela Avenida Charrua, é a área onde deverá ser construída a Vila Olímpica.

O texto grifado no metal atesta que a República Federativa do Brasil, Governo do Estado, Prefeitura de Alegrete, em conjunto com o Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial de Esportes, em parceria com a UNIPAMPA e o Instituto Antônio Fagundes (Flamengo de Alegrete), lançam oficialmente o projeto Vila Olímpica Efipan.

Na cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Vila Olímpica, Toninho Fagundes se emocionou. Um presidente em lagrimas foi ovacionado pelos presentes. Antes do final da solenidade, Toninho Fagundes foi erguido nos braços por seus amigos e autoridades, em momento de glória e na demonstração de carinho e reconhecimento por tudo que ele fez pelo esporte e o que está para acontecer ainda.

O reitor da UNIPAMPA, Roberlaine Ribeiro Jorge, afirmou que o projeto tem tudo para dar certo e a universidade está inserida neste contexto de unir educação e desporto. Roberlaine destacou que o projeto piloto que vislumbra em Alegrete, irá servir de modelo aos demais campis.

Pela Câmara, o vereador Celeni Viana, representou o presidente Moisés e como ex- atleta do Flamengo, fez questão de elogiar, o clube, a cidade pelo farto patrimônio cultural. Destacou a importância do Efipan para meninos que sonham ser jogador de futebol.

Em sua fala elogiou o presidente rubronegro, responsável maior por manter acessa a chama do esporte através do Efipan.

O coronel Ronaldo Lima dos Santos, secretário Nacional do Futebol da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, o padrinho da Vila Olímpica foi categórico. Salientou a honra e a responsabilidade em ser padrinho. O secretário enfatizou a importância de se erguer uma Vila Olímpica em Alegrete. Com a qual o esporte será melhor desenvolvido. No final, revelou carinho e admiração por Alegrete.

O prefeito Márcio Amaral, disse da perspectiva que se abre com o projeto. A Vila Olímpica é um sonho que em breve teremos a ordem de início das obras para concretização desse grande sonho, comemorou Amaral.



No lançamento do projeto da Vila Olímpica, a presença das autoridades maiores do esporte, em Brasília, General Décio dos Santos Brasil, Secretário Especial do Esporte da Secretaria do Esporte do ministério da Cidadania, ele é a maior autoridade do esporte brasileiro; general de Exército Ítalo Fortes Avena , presidente da Força Tarefa Brasil Crescer; coronel Ronaldo Lima dos Santos, Secretário Nacional do Futebol da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e intitulado padrinho da Vila Olímpica e Aldenir Kniphoff maior projetista de futebol do mundo.

As autoridades municipais prestigiaram o ato, entre secretários municipais, vereadores e a representação da velha guarda do Flamenguinho que reúne expressivo número de ex-atletas para atividades sócio-esportivas na cidade durante o Efipan.