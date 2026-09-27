Vila Piola recebe Feira Social com serviços e atendimentos na próxima semana

Na próxima quarta-feira (30), a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social de Alegrete realiza a Feira Social, das 9h às 12h, na EMEB José Antônio Vilaverde de Moura, na Vila Piola. A iniciativa reunirá diferentes serviços e ações voltados à população, oferecendo informações, orientações e atendimentos em diversas áreas da assistência social.

Entre as atividades previstas estão a participação do Acessuas, com palestra sobre o programa Jovem Aprendiz; Banco de Alimentos, com intervenção sobre a necessidade individual de hidratação; Cadastro Único, com informações e atendimento; além de orientações do Conselho Tutelar e do CRAM.

Também estarão presentes equipes do CRAS Sul, com oficina de memória; CREAS, com palestra sobre os diferentes tipos de violência; Criança Feliz, com divulgação do programa Mãe Gaúcha; Família Acolhedora; Vigilância Socioassistencial, com informações sobre proteção social; Gestão de Parcerias; PETI, com divulgação e orientação; e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

A programação contará ainda com Varal de Roupas Solidário e Banco de Vestuários, ampliando as possibilidades de atendimento e acesso a serviços pela comunidade.

A Feira Social tem como proposta aproximar os serviços da população e reunir, em um mesmo espaço, diferentes ações de orientação, prevenção, atendimento e proteção social.