Vila Prado elege nova diretoria em Alegrete

No último domingo (20), foi realizada a eleição do Bairro Prado. As atividades foram coordenadas pela comissão eleitoral da UABA, presidida por Gládis Azevedo Antunes e uma equipe formada por Tânia Branco Edinalvo Santana, Adriana Ribeiro e Vandir Branco.

A votação na Prado ocorreu de maneira tranquila na Escola Ecilda Alves Paim. Duas chapas concorreram a Eleição. A Chapa 1 teve como presidente Rosa Irene Madeira e Chapa 2 liderada pela moradora Silvinha Menezes.

O ato democrático contou com a visita dos vereadores Pedro da Paraíso/MDB e Gilmar Martins/PC do B que acompanharam parte do processo eleitoral comunitário na Vila.

O resultado e contagem dos votos foi validado pela comissão da UABA ás 16h38min. Foram registrados um total de 208 votos válidos, dos quais 169 destinados para a Chapa 2 da presidente Silvinha Menezes, que foi declarada vencedora e assumirá junto com sua diretoria o Bairro Prado.

A chapa vencedora ficou assim constituída:

Presidente de Honra – Zeferina da Silva Aquino

Presidente – Silvinha Santos de Menezes

Vice-presidente – Paulo Odilon dos Santos

1º secretário – Deise Monteiro Bianchi

2º secretário – Ana Cristina de Freitas Urbanetto

1º Tesoureiro – Vilmar Castro de Menezes

2º Tesoureiro – Rosiele Aquino Bilhalva

Conselho Fiscal Titular –

Luciano Zinelli

Marco Antônio Alves Bianchi

Tiago Doralino Lima de Almeida

Suplentes –

Ivan Monteiro

Arthur Duarte Dias

Tiago de Oliveira Lima

“Ser eleita presidente do nosso bairro é uma honra imensa. Mais do que um cargo, encaro essa missão como um compromisso com cada um de vocês que sonham com um Bairro melhor, mais justo, mais acolhedor e mais vivo. Meu objetivo sempre foi — e continua sendo — cuidar do bem mais precioso que temos: o lugar onde vivemos”, destacou a nova líder comunitária.

A presidente Silvinha diz que a partir de agora, começa uma nova etapa. “É hora de arregaçar ainda mais as mangas e trabalhar com seriedade, escuta e presença. Quero seguir buscando melhorias reais para a nossa comunidade, ouvir cada voz e representar com dignidade os interesses de todos. Sei que os desafios são muitos, mas sei também da força que temos quando estamos juntos”, afirma.

“A vitória não é só minha. É nossa. De cada mãe, pai, avó, criança, jovem e idoso que acredita que podemos transformar nosso bairro com união, respeito e atitudes que façam a diferença no dia a dia de quem mora aqui. Muito obrigada pelo voto, pela confiança e por caminharem ao nosso lado. Vamos seguir juntos, cuidando da Prado com o carinho e o compromisso que ele merece”, pontuou.

Fotos: UABA e Chapa 2