Vingança premeditada: Idoso foi executado no interior de Santiago por crime encomendado

O crime, inicialmente tratado como latrocínio, foi desvendado pela DRACO como um homicídio qualificado, motivado por vingança.

Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde de hoje na sede da DPPA, o Delegado Regional Guilherme Milan Antunes ampliou algumas informações da investigação.

Segundo o delegado, o mandante do crime, 75 anos, foi agredido pela vítima dois anos antes. Nossa equipe apurou ser Altair Pavanelo, morador da mesma localidade da vítima.Ainda segundo Guilherme, após quase 90 dias de trabalho ficou constatado que para executar a vingança, Altair contou com a ajuda de um outro indivíduo, 42 anos, que intermediou a contratação dos executores, ambos residentes no município de Rio Grande. Segundo apuração da nossa reportagem trata-se de Jó Eli dos Santos Vargas, morador da localidade de Lava Pés.

O regional ainda ressaltou durante a coletiva que um dos assassinos é enteado do intermediário. Apuramos tratar ser Eduardo Escobar Soares, de 24 anos.

Ele e Vitor de Freitas Rodrigues, de 18 anos, (informação também apurada pela nossa reportagem), foram os responsáveis por invadir a casa da vítima e efetuar os disparos. O trio (intermediário e os dois executores), recebeu R$ 20 mil para cometer o crime e forjar a cena como se fosse um roubo. Os jovens já estão presos desde o final do mês de abril.Com o cumprimento das ordens judiciais e a prisão de todos os envolvidos (mandante, intermediário e executores), a Polícia Civil considera o caso totalmente elucidado.

Segundo Guilherme, a investigação chegou ao fim com a identificação completa da motivação, da autoria e da dinâmica do crime, que agora segue para a próxima fase no âmbito do Poder Judiciário.

Os trabalhos contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Santa Maria e Polícia Civil de Rio Grande.

Fonte: GNI Notícias