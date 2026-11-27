Empreendimento localizado no Durasnal reúne produção de uvas, elaboração de vinhos e experiências de turismo rural, ampliando as possibilidades de valorização econômica e turística do Pampa gaúcho.

A diversificação das atividades econômicas e a valorização das potencialidades do Pampa têm aberto espaço para novas iniciativas na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Em Alegrete, as Vinhas do Alegrete, empreendimento situado em Sanga Grande, na região do Durasnal, investem na viticultura e no enoturismo como alternativas de produção, geração de negócios e desenvolvimento turístico.

A propriedade possui aproximadamente 4,6 hectares de vinhedos, onde estão cultivadas mais de 20 mil mudas de variedades destinadas à produção de vinhos, entre elas Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat. A diversidade de uvas permite trabalhar com diferentes características e possibilidades de elaboração de rótulos, associando a atividade vitivinícola às condições e particularidades da região.

Além da produção, o empreendimento desenvolve atividades voltadas ao turismo rural. Entre as experiências oferecidas estão visitas guiadas aos vinhedos e degustações, permitindo que visitantes conheçam etapas do universo da vitivinicultura e tenham contato com a paisagem característica do Pampa.

Produção local e valorização dos vinhos

Outro aspecto da iniciativa é a linha de vinhos Capela Queimada, cujos rótulos são comercializados em Alegrete. A presença desses produtos no mercado local amplia as possibilidades de aproximação entre produtores e consumidores, além de contribuir para dar visibilidade à produção vitivinícola desenvolvida no município.

A comercialização de produtos locais também pode estimular a circulação de recursos na economia regional, fortalecendo a identidade produtiva e criando oportunidades para outros segmentos ligados à cadeia do vinho.

Enoturismo como oportunidade econômica

O desenvolvimento do enoturismo representa uma possibilidade de integração entre diferentes atividades econômicas. Restaurantes, estabelecimentos comerciais, serviços de hospedagem, gastronomia e empreendimentos turísticos podem ser beneficiados pela movimentação de visitantes interessados em experiências relacionadas ao vinho e ao turismo rural.

Nesse contexto, iniciativas como as Vinhas do Alegrete ampliam as alternativas de visitação no município e contribuem para diversificar a oferta turística da região.

A proposta também dialoga com o potencial do Pampa como território de experiências ligadas à natureza, à produção rural e à cultura regional. A paisagem, a atividade agrícola e a gastronomia passam a integrar uma experiência turística que vai além da visita convencional.

Uma nova perspectiva para Alegrete

A viticultura e o enoturismo representam uma frente de diversificação para a economia de Alegrete, tradicionalmente associada às atividades agropecuárias. Ao reunir cultivo de uvas, produção de vinhos e recepção de visitantes, as Vinhas do Alegrete demonstram como iniciativas privadas podem explorar novas possibilidades econômicas a partir das características do território.

O crescimento desse segmento, entretanto, depende de fatores como estrutura turística, divulgação, acesso, qualificação dos serviços e integração entre os empreendimentos locais.

Localizadas às margens da BR-290, as Vinhas do Alegrete estão situadas no km 562, em Sanga Grande, região do Durasnal. As visitas são realizadas mediante agendamento prévio.

A iniciativa coloca o vinho entre as possibilidades de valorização turística e econômica do município, associando produção, paisagem e experiências rurais. Um movimento que amplia o olhar sobre as potencialidades de Alegrete e da Fronteira Oeste.