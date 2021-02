Vinte e um casos de Covid na planta do Marfrig deixa a indústria em alerta

Compartilhe















O Frigorífico Marfrig de Alegrete permanece realizando testes para Covid-19. O controle é feito diariamente, conforme foi informado à reportagem do PAT, na manhã de ontem(23), pelo presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Alegrete, Marcos Rosse.

Ele falou sobre a situação atual do frigorífico depois que a reportagem recebeu algumas denúncias de que estaria acontecendo aglomerações e muitos casos positivos na planta local.

Marcos ressaltou que tem acompanhado de perto todo trabalho e, na última segunda-feira 18 funcionários foram testados com resultado positivo para o novo coronavírus. Estes são orientados e afastados.

Já na terça-feira(23), mais 100 testes foram realizados e três colaboradores positivaram chegando ao total de 21 em dois dias.

O Presidente reiterou que na planta local todos os protocolos e cuidados são tomados de forma rigorosa. O Frigorífico mantém a realização de exames e acompanhamento dos funcionários. Em caso de aglomerações, se ocorre é por negligência dos próprios colaboradores. O número de abates diminuiu e está acontecendo cerca de três vezes na semana.

Dos positivos, os setores correspondentes são: RH, limpeza noturna, controle de qualidade, refeitório e abate.

” Estamos em contato com gerente administrativo, Cerest e Ministério Público do Trabalho. Todo cuidado é pra evitar que ocorra alguma situação inesperada. Mas tudo passa pela colaboração dos funcionários em evitar as aglomerações” disse.

O presidente, não soube no momento, informar o número total de positivos desde o início até os dias atuais da pandemia.