Violência desmedida| Jovem mãe sofreu agressão até na gravidez

Porém, quando ela chega em agressão física as mulheres pouco conseguem fazer, porque a maioria dos homens têm mais força e batem sem dó, deixando marcas nas companheiras.

A história de Iasmim, de 30 anos chegou a ONGs e entidades que ajudam mulheres vítimas de violência em Alegrete. Ela teve uma relação de 9 anos, e desta união teve uma filha. Conforme a mulher, a violência teria começado quando seu ex-companheiro, que trabalhava no interior, teria mal tratado seu filho mais mais velho, que não é filho dele. Com a reação da mãe na defesa do filho, ela passou a sofrer agressão física. E o pior, segundo as pessoas que a ajudaram, ela já estava grávida e não sabia. Sentindo na pele as agressões, a jovem mãe procurou ajuda e o caso foi parar na Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores.

Tânia Branco, que mora no bairro Ibirapuitã, e integra a UABA foi a primeira a tomar conhecimento do caso que parou na Procuradoria da Mulher.

Dileusa Alves, Presidente da Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores, conta que ela nem sabia que estava grávida. E já no início da gestação contou que passou a sofrer agressões físicas do ex-companheiro, e numa destas passagens, disse a Vereadora Dileusa que o homem a levou para um local ermo na Vila Nova. Iasmim relatou que pensou que ele iria matá-la. Ela conseguiu sair do carro, mas ainda foi arrastada, conseguiu fugir, correu e pediu ajuda a populares.

O caso chegou na DP. Mesmo agredida e com os BO, houve o descumprimento de cinco medidas protetivas e o homem não foi preso. Sentindo-se sob pressão, Dileusa disse que o agressor foi para Torres em casa de parentes.

-Nós passamos a acompanhar o caso, relata a vereadora Dileus Alves- Procuradora da Mulher. Como essa mãe sofreu na gravidez e teve pressão alta, o bebê nasceu um pouco antes do tempo, no domingo(28). Além da ajuda psicológica, a Procuradoria da Mulher, com apoio de muitas outras mulheres realizaram, no último sábado, um chá para o Ravi que esteve na Neonatal, mas seu estado de saúde é bom.

Esse bebê precisa de fraldas, roupinhas e berço, porque foi gerado em meio à violência. A mãe que cuidava de idosos no hospital passou quase toda gestação buscando ajuda para se defender do ex companheirol e não teve condições de fazer enxoval.