Violência doméstica: homem é preso pela Polícia Civil em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Polícia Civil, por meio dos policiais civis do setor de investigação da Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça, efetuou o cumprimento de mandado de prisão preventiva de um homem por ter descumprido medidas protetivas de urgência, as quais foram solicitadas por sua ex companheira.

Sala da Vigilância Sanitária é arrombada e alvo foram arquivos do setor

Há algumas semanas, a vítima, de 45 anos, compareceu à DPPA para registrar ameaças por parte do então namorado e solicitar as protetivas, as quais foram deferidas pelo poder Judiciário.

Porém, recentemente, o homem passou a descumprir as medidas, tendo sido expedido mandado de prisão preventiva por tais descumprimentos.

Nesta tarde, o homem foi capturado pelo policiais civis e foi feito registro de sua prisão. O preso será encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete e ficará à disposição da Justiça.

Telefones da Polícia Civil para denúncias: (55) 34270318 e (55) 984511689